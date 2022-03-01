Президент Венесуэлы поддержал спецоперацию России на Украине

Телефонный разговор состоялся после предложения венесуэльской стороны.

Мадуро также осудил действия НАТО и США, назвав их дестабилизирующими.

Президент Венесуэлы также подчеркнул важность противодействия кампании лжи и дезинформации, которые ведет Запад.

Ранее президент Мексики заявил, что страна не будет поддерживать введение антироссийских санкций.

