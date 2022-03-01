Президент Венесуэлы поддержал спецоперацию России на Украине
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил полную поддержку проводимой Россией военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Телефонный разговор состоялся после предложения венесуэльской стороны.
Мадуро также осудил действия НАТО и США, назвав их дестабилизирующими.
Президент Венесуэлы также подчеркнул важность противодействия кампании лжи и дезинформации, которые ведет Запад.
Ранее президент Мексики заявил, что страна не будет поддерживать введение антироссийских санкций.
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