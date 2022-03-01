Президент Венесуэлы поддержал спецоперацию России на Украине

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил полную поддержку проводимой Россией военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Лукашенко заявил, что Россия проводит спецоперацию на Украине «хирургически»

Телефонный разговор состоялся после предложения венесуэльской стороны.

Мадуро также осудил действия НАТО и США, назвав их дестабилизирующими.

Президент Венесуэлы также подчеркнул важность противодействия кампании лжи и дезинформации, которые ведет Запад.

Ранее президент Мексики заявил, что страна не будет поддерживать введение антироссийских санкций.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПрезидент Венесуэлы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры