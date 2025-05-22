Песков: Украине передали список для обмена «1000 на 1000»

Россия передала Украине список людей для обмена по формуле «1000 на 1000». Как пишет «Интерфакс», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия и Украина формируют списки на обмен пленными «1000 на 1000»

По его словам, встречный список от украинской стороны Москва пока не получила.

«Ждём», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что обмен пленными по формуле «1000 на 1000» потребует времени, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПленныеОбменУкраинаРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры