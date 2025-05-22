Песков: Украине передали список для обмена «1000 на 1000»
22 мая 202516:10
Россия передала Украине список людей для обмена по формуле «1000 на 1000». Как пишет «Интерфакс», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, встречный список от украинской стороны Москва пока не получила.
«Ждём», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что обмен пленными по формуле «1000 на 1000» потребует времени, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru