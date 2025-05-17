Россия и Украина формируют списки на обмен пленными «1000 на 1000»

Он отказался назвать точную дату обмена, указав, что её определят по мере формирования и готовности списков.

«Это всё можно за несколько дней провести. Опыт есть и практика есть», - заключил парламентарий.

Ранее обмен пленными в формате «1000 на 1000» анонсировал глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».