Россия и Украина формируют списки на обмен пленными «1000 на 1000»

Россия и Украина уже формируют списки для масштабного обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом РБК заявил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

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Он отказался назвать точную дату обмена, указав, что её определят по мере формирования и готовности списков.

«Это всё можно за несколько дней провести. Опыт есть и практика есть», - заключил парламентарий.

Ранее обмен пленными в формате «1000 на 1000» анонсировал глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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