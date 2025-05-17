Россия и Украина формируют списки на обмен пленными «1000 на 1000»
Россия и Украина уже формируют списки для масштабного обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом РБК заявил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Он отказался назвать точную дату обмена, указав, что её определят по мере формирования и готовности списков.
«Это всё можно за несколько дней провести. Опыт есть и практика есть», - заключил парламентарий.
Ранее обмен пленными в формате «1000 на 1000» анонсировал глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru