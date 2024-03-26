По его словам, Москву пытаются оставить на задворках развития. Пресс-секретарь также указал, что решить украинский вопрос без участия России нельзя.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз поддерживает Киев не из любви к украинцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

