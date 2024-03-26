Песков: Украина стала инструментом, которым Запад хочет сдержать РФ

Киев и украинцы стали инструментом, с помощью которого западные страны хотят сдержать Россию, сообщил сайту «АиФ» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Боррель: Исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы

По его словам, Москву пытаются оставить на задворках развития. Пресс-секретарь также указал, что решить украинский вопрос без участия России нельзя.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз поддерживает Киев не из любви к украинцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаДмитрий Песков

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