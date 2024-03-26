Песков: Украина стала инструментом, которым Запад хочет сдержать РФ
26 марта 202403:29
Киев и украинцы стали инструментом, с помощью которого западные страны хотят сдержать Россию, сообщил сайту «АиФ» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Москву пытаются оставить на задворках развития. Пресс-секретарь также указал, что решить украинский вопрос без участия России нельзя.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз поддерживает Киев не из любви к украинцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru