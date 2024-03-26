Боррель: ЕС поддерживает Киев ради собственных интересов

Европейский союз поддерживает Киев не из любви к украинцам, сообщил телеканалу CNN глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Боррель: Исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы

По его словам, это происходит потому, что в собственных интересах Евросоюза. Как отметил политик, ЕС не может позволить, чтобы Россия выиграла в конфликте. В противном случае интересам США и Европы будет нанесен серьезный ущерб.

Ранее Боррель заявил, что ЕС потратил на Украину €31 млрд за последние два года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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