Боррель: ЕС поддерживает Киев ради собственных интересов

По его словам, это происходит потому, что в собственных интересах Евросоюза. Как отметил политик, ЕС не может позволить, чтобы Россия выиграла в конфликте. В противном случае интересам США и Европы будет нанесен серьезный ущерб.

Ранее Боррель заявил, что ЕС потратил на Украину €31 млрд за последние два года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

