Боррель: ЕС поддерживает Киев ради собственных интересов
26 марта 202403:01
Европейский союз поддерживает Киев не из любви к украинцам, сообщил телеканалу CNN глава евродипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, это происходит потому, что в собственных интересах Евросоюза. Как отметил политик, ЕС не может позволить, чтобы Россия выиграла в конфликте. В противном случае интересам США и Европы будет нанесен серьезный ущерб.
Ранее Боррель заявил, что ЕС потратил на Украину €31 млрд за последние два года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru