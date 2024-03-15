Боррель: Исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы

Исход конфликта вокруг Украины будет решен в ближайшие месяцы, поэтому западные страны не должны медлить с оказанием военной помощи Киеву, сообщает Reuters со ссылкой на заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Боррель: Евросоюз пока не договорился об использовании доходов от российских активов

Он заявил, что во время визита в США обсуждал возможные последствия победы России. Боррель считает, что Москва «на этом не остановится». «Мы должны увеличить нашу поддержку, делать больше и быстрее. Именно поэтому мы наращиваем наши промышленные мощности в сфере обороны. Это верно и для США», — указал Боррель.

Он сослался на аналитиков, по словам которых, предстоящим летом ожидается крупное наступление российских войск.

Ранее Боррель заявил, что ситуация на поле боя на Украине решится в течение трех месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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