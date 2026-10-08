Трамп назвал врагами людей, которые не использует термин «сверхинтеллект»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что «сверхинтеллект» является новым и более точным обозначением. Своим мнением американский лидер поделился в соцсети Truth Social.

Трамп объявил о создании «Сил суперинтеллекта»

Он подчеркнул, что сейчас Белый дом считает врагами всех людей, которые до сих пор пользуются термином «искусственный интеллект».

До этото президент США дозвонился до гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга и заявил, что ИИ не захватит мир. Опасения в вопросах этой области Дональд Трамп назвал «почти заговором» в интересах Китая, который развивает собственные технологии в сфере.

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ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ТехнологииИскусственный ИнтеллектДональд Трамп

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