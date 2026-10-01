Песков заявил, что Европа продолжает мешать переговорному процессу по Украине

Украина и Европа не стали ближе к переговорам об урегулировании конфликта на территории страны.Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Украина не стала ближе к переговорам. Европа по-прежнему не стала ближе к переговорам», — указал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что европейские представители по-прежнему мешают возобновить переговорный процесс, пишет RT.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представителей Евросоюза не приглашали на переговоры по урегулированию на Украине, потому что они «мухлевали и жульничали» в рамках подобных форматов.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЕвропаУкраинаДмитрий Песков

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