Песков заявил, что Европа продолжает мешать переговорному процессу по Украине
Украина и Европа не стали ближе к переговорам об урегулировании конфликта на территории страны.Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Украина не стала ближе к переговорам. Европа по-прежнему не стала ближе к переговорам», — указал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что европейские представители по-прежнему мешают возобновить переговорный процесс, пишет RT.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что представителей Евросоюза не приглашали на переговоры по урегулированию на Украине, потому что они «мухлевали и жульничали» в рамках подобных форматов.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Радио JAZZ зазвучит в городе Димитровград на частоте 99,2 ФМ
- Песков: США увязывают возобновление проектов с РФ с урегулированием на Украине
- Российской аллерговакциной «Аллергарда» планируют привить до 60 тысяч пациентов
- Песков заявил, что Европа продолжает мешать переговорному процессу по Украине
- МИД: Группу сотрудников дипмиссий Венгрии вышлют из России
- Сташенко объяснила, почему в фильме «Вперед в прошлое» нет плохих героев
- Своя математика: Каких продавцов налоговая будет блокировать на маркетплейсах
- Виноваты гормоны: В России назвали главные риски для беременных
- Два учебных самолета приземлились на автодороге в Ульяновской области
- СМИ: 13 стран призвали Еврокомиссию перепроверить и упростить законы