Психолог Мирная назвала опасный тренд среди россиян в отношениях
Психолог Инна Мирная заявила, что россияне стали чаще собирать цифровое досье на партнеров. Об этой тенденции она напомнила в разговоре с NEWS.ru.
По мнению специалиста, привычка сохранять переписки и скриншоты с ошибками второй половинки может постепенно менять восприятие отношений. Человек перестает проживать конфликт здесь и сейчас, начинает собирать архив нарушений.
В итоге партнер воспринимается уже не как близкий человек, а обвиняемый, против которого копят доказательства. Стремление фиксировать каждый просчет часто возникает из-за недоверия или ощущения, что слова человека обесценивают.
Мирная добавила, что сохраненные сообщения начинают использовать как подтверждение своей правоты. Особенно разрушительной такая практика становится, когда старые скриншоты возвращаются в каждом новом конфликте.
По словам эксперта, сбор таких материалов разрушает чувство безопасности в паре. Партнер начинает понимать, что любая эмоциональная фраза или неудачная шутка могут использовать против него же спустя месяцы. Это заставляет контролировать каждое слово, избегать откровенных разговоров и общаться так, словно переписка однажды окажется в суде.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова объяснила, как пережить осенний кризис в отношениях.
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