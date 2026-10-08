Кашки, макарошки и кабачки: Как распознать «скрытое голодание» у организма
Если нет денег на мясо, морепродукты и творог, нужно хотя бы есть бобовые, заявила НСН Марият Мухина.
Когда человек из-за экономии начинает питаться одними дешевыми кашами, макаронами и кабачками с грядки, то его клетки в организме не получают питательных веществ и он постоянно испытывает чувство голода. Об этом НСН рассказала диетолог Марият Мухина.
Люди в трудном материальном положении, а также те, кто имеет транспортные ограничения или сильную занятость, могут испытывать «скрытый голод», пишут «Известия». Основным фактором эксперты считают высокие цены на продукты. Еда может утолять голод, но при этом не покрывать потребности в отдельных витаминах и минеральных веществах. Мухина раскрыла назвала основные симптомы «скрытого голода».
«Дефициты важных нутриентов вызывают чувство голода. Также бывает такое «скрытое голодание» из-за скрытой пищевой непереносимости, когда на определенные продукты выделяются иммуноглобулины, связывают эти продукты в нерастворимый иммунный комплекс, и все это воспринимается организмом как такой экзотоксин или даже инфекционный патоген. Тогда это складируется фактически в жировую ткань на стенках сосудов. В этот момент клетка, естественно, голодает. Поэтому дефицит важных нутриентов формирует доминанту полифагии, то есть человеку постоянно хочется есть. Самый первый дефицит — это белок. Люди стали экономить на самых дорогих продуктах, а это белковые продукты: мясо, рыба, морепродукты, творог. И перешли на кашки, макарончики», — рассказала она.
При этом диетолог напомнила, что составлять рацион из одних дачных кабачков и зелени тоже не стоит, а если нет денег на мясо, то лучше хотя бы есть бобовые.
«Еще сейчас они пытаются потреблять огромное количество овощей. Это щелочные продукты, которые вызывают обезвоживание. Когда их много, то появляется еще и дефицит магния, калия, натрия, кальция. Все это ведет к дисбалансу сахаров в организме. Наклон в сторону каких-то дешевых сезонных продуктов с огорода— кабачков, зелени — приводит к нехватке белков, стремительно ухудшает состояние здоровья, ведет к постоянному чувству голода и к набору веса. Лучше всего в такой ситуации, если нет денег на мясо, есть бобовые», — подытожила она.
Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова заявила НСН, что не стоит злоупотреблять протеином и лучше всего черпать белок не из «химии», а из белого мяса, творога и яиц.
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