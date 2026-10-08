Когда человек из-за экономии начинает питаться одними дешевыми кашами, макаронами и кабачками с грядки, то его клетки в организме не получают питательных веществ и он постоянно испытывает чувство голода. Об этом НСН рассказала диетолог Марият Мухина.

Люди в трудном материальном положении, а также те, кто имеет транспортные ограничения или сильную занятость, могут испытывать «скрытый голод», пишут «Известия». Основным фактором эксперты считают высокие цены на продукты. Еда может утолять голод, но при этом не покрывать потребности в отдельных витаминах и минеральных веществах. Мухина раскрыла назвала основные симптомы «скрытого голода».

«Дефициты важных нутриентов вызывают чувство голода. Также бывает такое «скрытое голодание» из-за скрытой пищевой непереносимости, когда на определенные продукты выделяются иммуноглобулины, связывают эти продукты в нерастворимый иммунный комплекс, и все это воспринимается организмом как такой экзотоксин или даже инфекционный патоген. Тогда это складируется фактически в жировую ткань на стенках сосудов. В этот момент клетка, естественно, голодает. Поэтому дефицит важных нутриентов формирует доминанту полифагии, то есть человеку постоянно хочется есть. Самый первый дефицит — это белок. Люди стали экономить на самых дорогих продуктах, а это белковые продукты: мясо, рыба, морепродукты, творог. И перешли на кашки, макарончики», — рассказала она.