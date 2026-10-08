Путин заявил о готовности помочь Ирану с решением конфликта на Ближнем Востоке
Россия готова сделать все, чтобы помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС.
Владимир Путин рассказал о готовности Москвы оказать поддержку Тегерану на встрече с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом.
Российский лидер назвал нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке острой проблемой. Он добавил, что Иран принимает реальные попытки завершить конфликт, который там разразился.
Ранее США атаковали Исламскую Республику перед встречей Пезешкиана с Путиным в сентябре этого года. В ответ Тегеран запустил ракеты по американским военным базам в Иордании.
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