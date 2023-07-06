Песков: Украина хочет затащить в конфликт как можно больше стран

Он отметил, что в конфликт многие «уже с головой влезли и прямо, и косвенно». Так Песков прокомментировал приезд президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию, где он будет обсуждать поставки вооружений.

Ранее, 6 июля, Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что приехал в Болгарию и планирует провести переговоры с руководством страны. Он отметил, что будет обсуждать с болгарскими властями военную поддержку Киева, евроатлантическую интеграцию Украины и реализацию украинской «формулы мира», сообщает «Радиоточка НСН».

