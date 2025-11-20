В России предложили прививать интерес к профессии сварщика через мультфильмы
Генеральный директор Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга Александр Громов в интервью NEWS.ru заявил, что популяризацию профессии сварщика необходимо начинать с дошкольного возраста.
Он предложил создать специальные образовательные мультфильмы, которые могли бы в простой форме показать детям значение этой профессии и основные правила безопасности при работе.
Громов отметил, что Россия исторически считается «родиной сварки» и не должна уступать другим странам в развитии инженерных направлений.
По его словам, такие мультфильмы помогут формировать уважение к труду и интерес к техническим специальностям: дети смогут понять, что без сварщика невозможно построить или создать ни один крупный объект, передает «Радиоточка НСН».
