В России предложили прививать интерес к профессии сварщика через мультфильмы

Генеральный директор Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга Александр Громов в интервью NEWS.ru заявил, что популяризацию профессии сварщика необходимо начинать с дошкольного возраста.

Он предложил создать специальные образовательные мультфильмы, которые могли бы в простой форме показать детям значение этой профессии и основные правила безопасности при работе.

Громов отметил, что Россия исторически считается «родиной сварки» и не должна уступать другим странам в развитии инженерных направлений.

По его словам, такие мультфильмы помогут формировать уважение к труду и интерес к техническим специальностям: дети смогут понять, что без сварщика невозможно построить или создать ни один крупный объект, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МультфильмыРабота

