Курс на «сухие» дома: Кто пострадает от запрета алкоголя в подмосковных дворах
Большим ресторанам с алкоголем в жилых домах и так тяжело живется из-за постоянных жалоб жильцов и проверок госорганов, сказал НСН Александр Королев.
Ограничение времени продажи алкоголя в Подмосковье приведет к тому, что некоторые владельцы заведений будут вынуждены закрыться или перестроить работу, сказал в эфире НСН основатель юридического сервиса «Юрист в ресторане», налоговый консультант Александр Королев.
Мособлдума приняла закон об ограничении времени продажи алкоголя в общепите в многоквартирных домах Подмосковья. Заведения, вход в которые расположен во дворах многоквартирных домов, смогут продавать алкоголь только с 13:00 до 15:00. Изменения вступят в силу 1 марта 2026 года. Королев усомнился в том, что подобный запрет может выйти на федеральный уровень.
«Спусковым крючком стал закон, который с 1 апреля 2024 года дал регионам право устанавливать требования к продаже медовухи, пива, сидра и так далее, а также ограничивать время, когда общепит может торговать алкоголем в многоквартирных домах. Вряд ли будут аналогичные запреты по всей стране. Пока некоторые региональные власти воспользовались этим правом и ввели жесткие запреты на продажу алкоголя в жилых домах. Например, Санкт-Петербург, Вологодская область, Подмосковье, Алтай. Думаю, глобально запрет не убьет общепит в Подмосковье. Большим ресторанам с алкоголем в жилых домах и так тяжело живется из-за постоянных жалоб жильцов и проверок госорганов. Многие рестораторы давно не открываются в жилых домах, поэтому присутствие большого общепита там давно снижается. Да, к сожалению, некоторые владельцы заведений пострадают и будут вынуждены закрыться или перестроить работу, но это не массовый исход. Алкоголь в ресторанах не подорожает из-за ограничений, потому что ситуация не имеет резонансного характера, а ресторанный рынок очень конкурентный», — сказал собеседник НСН.
Ранее президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев заявил НСН, что новое ограничение времени продажи спиртного в Подмосковье не поможет в борьбе с алкоголизмом, зато осложнит жизнь предпринимателям и приведет к расцвету нелегальных продаж.
