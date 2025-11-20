Лена Катина: Распад t.A.T.u. стал следствием поведения Юлии Волковой

Участница группы t.A.T.u Лена Катина в интервью журналистке Алене Жигаловой заявила, что ее конфликт с Юлией Волковой был вызван поведением коллеги и грубыми публичными высказываниями.

По словам певицы, именно это сделало дальнейшее сотрудничество невозможным.

Катина пояснила, что Волкова поставила ей ультиматум, потребовав полного подчинения своей команде во всех творческих вопросах. После этого, подчеркнула артистка, совместная работа оказалась невозможной.

Певица также допустила, что причиной разногласий могли стать и личные обстоятельства, предположив, что у ее коллеги «мог произойти какой-то срыв», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Sputnik / РИА Новости / Виктор Толочков
