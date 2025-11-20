Лена Катина: Распад t.A.T.u. стал следствием поведения Юлии Волковой

Участница группы t.A.T.u Лена Катина в интервью журналистке Алене Жигаловой заявила, что ее конфликт с Юлией Волковой был вызван поведением коллеги и грубыми публичными высказываниями.

По словам певицы, именно это сделало дальнейшее сотрудничество невозможным.