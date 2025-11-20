Кабмин предложил запретить депортацию иностранцев, служивших в ВС РФ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет на депортацию, реадмиссию и отказ в выдаче разрешений на проживание для иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ или ранее участвовавших в боевых действиях. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на защиту прав иностранцев, которые несут или несли службу в составе ВС РФ, отмечает RT.