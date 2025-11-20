Священник Вячеслав Ланский рассказал о смысле Рождественского поста

28 ноября у православных верующих начинается Рождественский пост, который продлится 40 дней и завершится 6 января. В беседе с ОТР священник Вячеслав Ланский отметил, что это время духовной подготовки к Рождеству Христову, когда человек через молитву, покаяние и добрые дела учится внутреннему очищению.

По словам Ланского, пост помогает увидеть свое подлинное состояние и сделать шаги на пути духовного совершенствования. Он подчеркнул, что ограничения касаются не только питания, но и поведения — важно избегать раздражения, праздности и вредных привычек, уделяя внимание молитве и помощи ближним.