Первые поставки Ил-114-300 эксплуатантам ожидаются в 2026 году

Средства ПВО за минувшую неделю уничтожили 1308 украинских БПЛА над территорией России Улица в честь героев операции по освобождению Курской области появилась в Пхеньяне Вывоз российских туристов с Кубы проводится в плановом режиме В Совфеде предложили провести эксперимент по регулированию работы роботов-курьеров Частое употребление некоторых продуктов может привести к деменции