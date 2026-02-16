Первые поставки Ил-114-300 эксплуатантам ожидаются в 2026 году

Первые поставки эксплуатантам самолета Ил-114-300 запланированы на 2026 год. Об этом заявил управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман, передает РИА Новости.

«Первые самолеты... будут поставлены в этом году», - указал Бренерман.

Он уточнил, что это предусмотрено постановлением правительства РФ и контрактными обязательствами перед покупателем - Государственной транспортной лизинговой компанией.

Самолет Ил-114-300 разрабатывается для обеспечения транспортной связанности России. Воздушное судно оснащено отечественными системами и оборудованием, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости
