«800 монет за 4 дня»: Почему немцы полюбили сувениры с Путиным
В Германии усиливаются пророссийские настроения, а сами немцы все больше хотят дружить с Россией, поэтому растет спрос на товары с Владимиром Путиным, заявил НСН Юрген Эльзессер.
Сувенирная монета с президентом России Владимиром Путиным бьет рекорды продаж в Германии, что подтверждает теплое отношение немцев к россиянам, рассказал шеф-редактор немецкого издания COMPACT Юрген Эльзессер в разговоре с НСН.
Политический журнал Compact выпустил сувенирную серебряную монету с Владимиром Путиным. На нем присутствует портрет российского лидера и надпись «Патриот Владимир Путин» (Patriot Wladimir Putin). Из описания продукта следует, что он символизирует «стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом». Шеф-редактор издания подчеркнул, что это дань уважения за миротворческие заслуги президента России, а сувенир с Путиным стал очень популярным среди немцев. Стоимость монеты - 74,95 евро.
«Мы решили сделать эту медаль, поскольку мирные переговоры по Украине затормозились. Саммит на Аляске был очень продуктивным, но американский президент Дональд Трамп не может противостоять глубинному государству в США и давлению европейских политиков. В этой ситуации все зависит только от одного человека — Владимира Путина. Мы хотели заявить, что он патриот и борец за мир. Эта монета стала самым успешным продуктом для нашего журнала за 15 лет. За четыре дня мы продали больше 800 штук, всего у нас их было две тысячи, похоже, придется увеличить тираж минимум до пяти-шести тысяч. Это говорит о том, насколько сильная сейчас волна симпатии в Германии за русско-немецкую дружбу», — отметил он.
МВД Германии 16 июля 2024 года попыталось закрыть журнал Compact. Сразу в нескольких городах в редакциях прошли обыски. В официальном объяснении говорилось, что деятельность издания, которым руководит Юрген Эльзессер, якобы направлена против конституционного порядка страны. В июне 2025 года федеральный административный суд в Лейпциге встал на сторону журналистов и оспорил запрет Compact. Шеф-редактор добавил, что правительство пока не посмеет запретить деятельность журнала.
«Правительство пока никак не отреагировало на медаль с Путиным, но они не посмеют нас запретить снова, их прошлая попытка провалилась, а мы стали сильнее», — заключил он.
Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер рассказал в эфире НСН, как украинцы навредили Германии.
