Сувенирная монета с президентом России Владимиром Путиным бьет рекорды продаж в Германии, что подтверждает теплое отношение немцев к россиянам, рассказал шеф-редактор немецкого издания COMPACT Юрген Эльзессер в разговоре с НСН.

Политический журнал Compact выпустил сувенирную серебряную монету с Владимиром Путиным. На нем присутствует портрет российского лидера и надпись «Патриот Владимир Путин» (Patriot Wladimir Putin). Из описания продукта следует, что он символизирует «стойкость, мужество и победу над западным мейнстримом». Шеф-редактор издания подчеркнул, что это дань уважения за миротворческие заслуги президента России, а сувенир с Путиным стал очень популярным среди немцев. Стоимость монеты - 74,95 евро.