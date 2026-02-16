Россия стала пятой в мире по производству картофеля

Россия заняла пятое место среди основных мировых производителей картофеля по итогам 2024 года (более свежие данные еще не опубликованы), каждая двадцатая тонна произведенной картошки была российской. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

Суммарный объем производства овоща в мире составил 390,4 млн тонн. Лидером по производству картофеля стал Китай, на который приходится 24% мировых объемов - 94,8 млн тонн. На втором месте оказалась Индия (57,1 млн тонн, 15%).

Далее следуют Украина (21,1 млн, 5,4%), США (19,1 млн, 4,9%), замыкает пятерку Россия с 18,4 млн тонн - 4,7% от общего объема.

При этом крупнейшими экспортерами картофеля по итогам 2024 года стали Франция (3,3 млн тонн), Нидерланды (2,8 млн), Германия (2,7 млн).

Ранее Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказало, что в 2025 году в регионе собрали около 376 тысяч тонн картофеля, пишет 360.ru.

