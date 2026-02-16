В генконсульстве РФ рассказали, как проходит вывоз российских туристов с Кубы
Вывоз туристов из России с Кубы проводится планово. Об этом рассказал и.о. генерального консула РФ в Гаване Алексей Некрасов в беседе с ТАСС.
«Вывоз российских туристов авиакомпанией "Россия" проходит в плановом режиме», - отметил дипломат.
По словам Некрасова, представительство перевозчика в Гаване индивидуально прорабатывает нестандартные ситуации «с акцентом на скорейший вылет» граждан. Дипломат выразил надежду, что все желающие улететь в РФ прямыми рейсами смогут воспользоваться такими возможностями.
При этом Некрасов напомнил, что небо Кубы открыто, и туристы могут использовать альтернативные маршруты для полетов.
Ранее авиакомпания «Россия» назначила вывозные рейсы для находящихся на Кубе россиян на 12-21 февраля, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителя Кемерова лишили гражданства за действия, угрожающие безопасности РФ
- Умерла актриса из фильма «Кин-дза-дза» Людмила Солоденко
- Фейки, боль и «перегибы»: В Госдуме навсегда вычеркнули Telegram из «белых списков»
- Продажи водки в России в январе выросли на 1,9%
- На Кубани потушили пожар в поселке Волна после атаки БПЛА
- Константинов: Крым готов принять Трампа
- Первые поставки Ил-114-300 эксплуатантам ожидаются в 2026 году
- В генконсульстве РФ рассказали, как проходит вывоз российских туристов с Кубы
- Россия стала пятой в мире по производству картофеля
- Песков: У Кремля отсутствуют планы судиться из-за сувениров с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru