В генконсульстве РФ рассказали, как проходит вывоз российских туристов с Кубы

Вывоз туристов из России с Кубы проводится планово. Об этом рассказал и.о. генерального консула РФ в Гаване Алексей Некрасов в беседе с ТАСС.

«Вывоз российских туристов авиакомпанией "Россия" проходит в плановом режиме», - отметил дипломат.

По словам Некрасова, представительство перевозчика в Гаване индивидуально прорабатывает нестандартные ситуации «с акцентом на скорейший вылет» граждан. Дипломат выразил надежду, что все желающие улететь в РФ прямыми рейсами смогут воспользоваться такими возможностями.

При этом Некрасов напомнил, что небо Кубы открыто, и туристы могут использовать альтернативные маршруты для полетов.

Ранее авиакомпания «Россия» назначила вывозные рейсы для находящихся на Кубе россиян на 12-21 февраля, пишет 360.ru.

