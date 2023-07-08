Песков: Турция и Украина нарушили условия возвращения командиров «Азова»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев и Анкара нарушили условия возвращения на Украину командиров националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в РФ).

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По словам Пескова, возвращение военнослужащих является нарушением имевшихся договоренностей. Условия проигнорировали как украинская, так и турецкая стороны, сказал представитель Кремля агентству РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россию не поставили в известность о передаче Украине командиров нацбатальона. Он напомнил, что по условиям договоренностей они должны были находиться в Турции до окончания конфликта.

О возвращении военнослужащих на Украину 8 июля заявил президент страны Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он опубликовал видео встречи командиров, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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