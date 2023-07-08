Песков: Турция и Украина нарушили условия возвращения командиров «Азова»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев и Анкара нарушили условия возвращения на Украину командиров националистического батальона «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в РФ).
По словам Пескова, возвращение военнослужащих является нарушением имевшихся договоренностей. Условия проигнорировали как украинская, так и турецкая стороны, сказал представитель Кремля агентству РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россию не поставили в известность о передаче Украине командиров нацбатальона. Он напомнил, что по условиям договоренностей они должны были находиться в Турции до окончания конфликта.
О возвращении военнослужащих на Украину 8 июля заявил президент страны Владимир Зеленский. В своем Telegram-канале он опубликовал видео встречи командиров, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Турция и Украина нарушили условия возвращения командиров «Азова»
- Киев договорился с Анкарой о производстве беспилотников на Украине
- Экс-советник Пентагона призвал Зеленского готовиться к потере Одессы
- Рогов сообщил об изменении тактики ВСУ на запорожском направлении
- В Югре из-за лесных пожаров ввели режим ЧС
- Медведев пробился в четвертый круг Уимблдона
- Конгрессмены США выступили против передачи Киеву кассетных боеприпасов
- Власти Анапы запретили купание в море из-за шторма
- В Греции произошло землетрясение
- В Тбилиси противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru