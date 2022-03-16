Песков: Тема санкций фигурирует на переговорах представителей России и Украины

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 16 марта подтвердил, что тема санкций на переговорах представителей России и Украины фигурирует.

Мишустин: Реализация плана реагирования на санкции обойдется в 1 триллион рублей

В то же время представитель Кремля считает пока невозможным раскрывать подробности.

«Я оставляю без комментариев. Какие-то подробности я не хотел бы сейчас давать», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что Украина давно согласилась бы с нейтральным статусом и могла договориться о мире с Россией, если бы не влияние США.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПереговорыСанкцииДмитрий ПесковРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры