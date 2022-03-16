Песков: Тема санкций фигурирует на переговорах представителей России и Украины
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 16 марта подтвердил, что тема санкций на переговорах представителей России и Украины фигурирует.
В то же время представитель Кремля считает пока невозможным раскрывать подробности.
«Я оставляю без комментариев. Какие-то подробности я не хотел бы сейчас давать», - приводит РИА Новости слова Пескова.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что Украина давно согласилась бы с нейтральным статусом и могла договориться о мире с Россией, если бы не влияние США.
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