В то же время представитель Кремля считает пока невозможным раскрывать подробности.

«Я оставляю без комментариев. Какие-то подробности я не хотел бы сейчас давать», - приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что Украина давно согласилась бы с нейтральным статусом и могла договориться о мире с Россией, если бы не влияние США.

