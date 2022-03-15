Мишустин: Реализация плана реагирования на санкции обойдется в 1 триллион рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подготовлен план реагирования на санкции и повышения устойчивости российской экономики. По его словам, в нем 100 инициатив, а финансирование оценивается в 1 триллион рублей.

Премьер на заседании правкомиссии отметил, что это очень гибкий документ. Он будет регулярно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации, передает ТАСС.