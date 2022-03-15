Мишустин: Реализация плана реагирования на санкции обойдется в 1 триллион рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подготовлен план реагирования на санкции и повышения устойчивости российской экономики. По его словам, в нем 100 инициатив, а финансирование оценивается в 1 триллион рублей.
Премьер на заседании правкомиссии отметил, что это очень гибкий документ. Он будет регулярно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации, передает ТАСС.
Мишустин добавил, что для сохранения максимально возможного доступа к необходимым товарам, правительство предлагает повысить лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли; установить приоритет товаров народного потребления, в первую очередь продуктов питания и лекарств, при таможенном оформлении; сформировать перечень критически важного импорта, обнулить для него ввозные пошлины.
Людей из профессионального сообщества, которые призывают прекратить поставки лекарств в России, можно только пожалеть, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 678 / сут.
Умерли
362 тыс.+558 / сут.
Выздоровели
15,7 млн+118 тыс. / сут.
- Россия приостановила действие соглашения с Бермудами по надзору за самолетами
- В Apple начали продавать старые iPhone 12
- Стало известно, когда в Москве откроют летние веранды
- Мишустин: Реализация плана реагирования на санкции обойдется в 1 триллион рублей
- Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена
- Певица Жасмин опровергла информацию о переезде из России
- Саратовчанку приговорили к заключению за перевод денег боевикам в Сирию
- Apple разрешила платить в учетной записи Apple ID с помощью карт «Мир»
- «Страшный переполох»: Журналист НТВ рассказал об уходе коллег
- Компания Michelin объявила о приостановке производства шин в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru