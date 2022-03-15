Мишустин: Реализация плана реагирования на санкции обойдется в 1 триллион рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подготовлен план реагирования на санкции и повышения устойчивости российской экономики. По его словам, в нем 100 инициатив, а финансирование оценивается в 1 триллион рублей.

Премьер на заседании правкомиссии отметил, что это очень гибкий документ. Он будет регулярно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации, передает ТАСС.

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Мишустин добавил, что для сохранения максимально возможного доступа к необходимым товарам, правительство предлагает повысить лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли; установить приоритет товаров народного потребления, в первую очередь продуктов питания и лекарств, при таможенном оформлении; сформировать перечень критически важного импорта, обнулить для него ввозные пошлины.

Людей из профессионального сообщества, которые призывают прекратить поставки лекарств в России, можно только пожалеть, заявил генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:Санкции Против РоссииМихаил Мишустин
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