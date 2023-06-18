Песков: СВО на Украине стала войной между РФ и коллективным Западом

Специальная военная операция начиналась против действий Украины, сообщил RT официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, СВО начиналась с тем, чтобы обеспечить безопасность жителей Донбасса. Сейчас спецоперация «продолжается фактически как война между Москвой и коллективным Западом, отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков заявил, что Россия не развязывала войну с Украиной, а пытается ее закончить.

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ФОТО: РИА Новости
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