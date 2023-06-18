Песков: Россия желает закончить войну
18 июня 202302:50
Россия не развязывала войну с Украиной, а пытается ее закончить, сообщил RT Arabiс пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, киевский режим развязал войну начиная с 2014 года.
Также, по его словам, Москва имеет политическую волю и готовность к диалогу с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru