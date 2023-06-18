Песков: Россия желает закончить войну

Россия не развязывала войну с Украиной, а пытается ее закончить, сообщил RT Arabiс пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил об открытости Путина к контактам для решения украинской проблемы

По его словам, киевский режим развязал войну начиная с 2014 года.

Также, по его словам, Москва имеет политическую волю и готовность к диалогу с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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