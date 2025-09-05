Япония не собирается направлять военных на Украину после перемирия

Япония не планирует направлять своих военнослужащих на Украину после установления перемирия либо мира. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Есимаса Хаяси.

Ранее в Париже прошла встреча «коалиции желающих» с участием европейских лидеров, в ходе которой часть стран заявила о готовности направить в дальнейшем военный контингент на Украину. Такие планы озвучили 26 государств.

Как отметил Хаяси, Япония не входит в число этих стран.

«Правительство... не рассматривает возможность отправки военнослужащих Сил самообороны [на Украину]», - подчеркнул секретарь кабмина.

В августе канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Запад не рассматривает отправку наземных войск на Украину, напоминает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
