Япония не планирует направлять своих военнослужащих на Украину после установления перемирия либо мира. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Есимаса Хаяси.

Ранее в Париже прошла встреча «коалиции желающих» с участием европейских лидеров, в ходе которой часть стран заявила о готовности направить в дальнейшем военный контингент на Украину. Такие планы озвучили 26 государств.

Как отметил Хаяси, Япония не входит в число этих стран.

«Правительство... не рассматривает возможность отправки военнослужащих Сил самообороны [на Украину]», - подчеркнул секретарь кабмина.

В августе канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Запад не рассматривает отправку наземных войск на Украину, напоминает «Свободная пресса».

