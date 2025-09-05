Япония не собирается направлять военных на Украину после перемирия
Япония не планирует направлять своих военнослужащих на Украину после установления перемирия либо мира. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Есимаса Хаяси.
Ранее в Париже прошла встреча «коалиции желающих» с участием европейских лидеров, в ходе которой часть стран заявила о готовности направить в дальнейшем военный контингент на Украину. Такие планы озвучили 26 государств.
Как отметил Хаяси, Япония не входит в число этих стран.
«Правительство... не рассматривает возможность отправки военнослужащих Сил самообороны [на Украину]», - подчеркнул секретарь кабмина.
В августе канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что Запад не рассматривает отправку наземных войск на Украину, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Япония не собирается направлять военных на Украину после перемирия
- Серийный самолет SJ-100 совершил первый полет
- «Шанс есть всегда»: Актеры сериала «Москва слезам не верит» раскрыли детали кастинга
- Обижалась, чтобы заплакать: Маш Милаш о главной роли в сериале «Москва слезам не верит»
- СМИ: Трамп опасается срыва переговоров по Украине
- В Армении назвали сроки возможного вступления в ШОС
- Путин заявил, что деньги - не главное
- Зеленский, ипотека и ставка ЦБ: Главные заявления Путина в рамках ВЭФ
- Путин: Договориться по основным вопросам с Украиной будет практически невозможно
- Путин предложил расширить дальневосточную и арктическую ипотеку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru