Песков: Страны Европы мешают урегулированию на Украине
15 сентября 202514:09
Страны Европы игнорируют первопричины кризиса на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что Москва готова к решению конфликта политико-дипломатическими средствами, пишет RT. Европа же, по его словам, мешает урегулированию.
«Европейцы мешают делу», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что без тщательной предварительной подготовки встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет бесполезной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
