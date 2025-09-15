Он указал, что Москва готова к решению конфликта политико-дипломатическими средствами, пишет RT. Европа же, по его словам, мешает урегулированию.

«Европейцы мешают делу», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что без тщательной предварительной подготовки встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет бесполезной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

