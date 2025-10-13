Песков: США известно о паузе в переговорах РФ и Украины

Контакты Москвы и Киева по соответствующим каналам продолжаются, но продвижения в переговорном процессе нет. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: «Импульс Анкориджа» жив

Он отметил, что американцам хорошо известно об образовавшейся в российско-украинском диалоге паузе.

«Безусловно, они темой владеют», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна довести спецоперацию до конца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

