Песков: США известно о паузе в переговорах РФ и Украины
13 октября 202513:34
Контакты Москвы и Киева по соответствующим каналам продолжаются, но продвижения в переговорном процессе нет. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что американцам хорошо известно об образовавшейся в российско-украинском диалоге паузе.
«Безусловно, они темой владеют», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна довести спецоперацию до конца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
