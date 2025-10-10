Песков: «Импульс Анкориджа» жив

«Импульс Анкориджа» для урегулирования на Украине жив, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину.

«Учитывая, что мы продолжаем наше стремление... двигаться в сторону мирного урегулирования, то здесь можно сказать, что этот импульс жив», - указал представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что такой импульс «будет жить дальше».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что позитивный импульс для украинского урегулирования, достигнутый благодаря саммиту США и России на Аляске, исчерпан «в значительной мере», пишет «Свободная пресса».

