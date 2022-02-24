Песков: Сроки операции России на Украине определит Путин

Сроки демилитаризации и денацификации Украины, которые являются целями военной операции России, определит президент России Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Уйдет за 100»: России предрекли сохранение высокого курса доллара из-за операции в Донбассе

«Сроки определяются результативностью и сообразностью», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что речи об оккупации Украины не идет.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней, российские военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться, никто не будет убивать солдат Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры