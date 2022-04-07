Мэр Мариуполя заявил о 5 тысячах погибших мирных жителях

Около пяти тысяч мирных жителей Мариуполя погибли в ходе военной операции России. Такие данные привел новый мэр города Константин Иващенко, передает ТАСС.

Также, по словам Иващенко, порядка 60-70% жилого фонда разрушено или повреждено, из которых около 10% - под снос. Он отметил, что примерно 250 тысяч человек покинули город, еще примерно такое же число остается на его территории.

В Минобороны РФ утверждают, что российская армия не бомбит жилые дома с мирными жителями.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».





