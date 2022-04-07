Мэр Мариуполя заявил о 5 тысячах погибших мирных жителях
Около пяти тысяч мирных жителей Мариуполя погибли в ходе военной операции России. Такие данные привел новый мэр города Константин Иващенко, передает ТАСС.
Также, по словам Иващенко, порядка 60-70% жилого фонда разрушено или повреждено, из которых около 10% - под снос. Он отметил, что примерно 250 тысяч человек покинули город, еще примерно такое же число остается на его территории.
В Минобороны РФ утверждают, что российская армия не бомбит жилые дома с мирными жителями.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 355 / сут.
Умерли
371 тыс.+287 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 304 / сут.
- Песков: главная задача спецоперации – не допустить третью мировую войну
- Мэр Мариуполя заявил о 5 тысячах погибших мирных жителях
- Губернатор Белгородской области предостерег от фейков об эвакуации
- Глава ЕК намерена посетить Киев 8 апреля
- СМИ: Финляндия может войти в НАТО уже в конце апреля
- Россия внесла в черный список 228 граждан Австралии
- Песков заявил о значительных потерях российской армии на Украине
- Новые санкции США затронут оборонную промышленность России
- Пентагон передавал разведданные Украине для ведения боевых действий на Донбассе
- НАТО возмутилось нежеланием Китая осуждать Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru