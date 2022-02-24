Песков: слово «оккупация» неприменимо к действиям РФ на Украине

По его словам, об «оккупации» речи не идёт и это слово неприменимо в отношении специальной военной операции РФ.

«Никто не говорит об оккупации. Я говорил о двух задачах, которые были сформулированы верховным главнокомандующим, президентом страны. Остальное уже это вопрос выбора украинского народа», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Украину «идеально было бы зачистить от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологии».

