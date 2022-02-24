Песков: слово «оккупация» неприменимо к действиям РФ на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью «силовой операции» России является демилитаризация и денацификация Украины, сообщает РИА Новости.
По его словам, об «оккупации» речи не идёт и это слово неприменимо в отношении специальной военной операции РФ.
«Никто не говорит об оккупации. Я говорил о двух задачах, которые были сформулированы верховным главнокомандующим, президентом страны. Остальное уже это вопрос выбора украинского народа», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Украину «идеально было бы зачистить от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологии».
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