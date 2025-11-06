Трамп: Путин рассказал, что РФ 10 лет пыталась решить конфликт на Украине

Американский лидер Дональд Трамп во время выступления на бизнес-форуме рассказал, что президент России Владимир Путин в беседе с ним сообщил о предпринимаемых Москвой на протяжении 10 лет попытках урегулировать конфликт вокруг Украины.

Трамп связал конфликт вокруг Украины с уходом войск США из Афганистана

«Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать конфликт уже 10 лет, но нам так и не удалось. Теперь вам предстоит это уладить», — заявил глава США.

Он также указал, что во время своего президентства ему удавалось разрешать международные конфликты всего за час и без участия ООН.

Ранее экс-советник Трампа заявил, что конфликт на Украине начался 24 февраля 2014 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

