Песков: С каждым днем позиции Киева будут ухудшаться
С каждым прожитым днём, когда Киев отказывается от переговоров, позиции украинской стороны на переговорной арене будут только ухудшаться. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что «это реальное положение дел», о чём свидетельствует «динамика на фронтах».
Представитель Кремля добавил, что утверждение о том, что Украина способна что-то отвоевать, является ошибочным.
Ранее Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин пригласил украинского президента Владимира Зеленского в Москву для переговоров, а не для капитуляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
