Песков: С каждым днем позиции Киева будут ухудшаться

Он указал, что «это реальное положение дел», о чём свидетельствует «динамика на фронтах».

Представитель Кремля добавил, что утверждение о том, что Украина способна что-то отвоевать, является ошибочным.

Ранее Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин пригласил украинского президента Владимира Зеленского в Москву для переговоров, а не для капитуляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

