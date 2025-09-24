Песков: С каждым днем позиции Киева будут ухудшаться

С каждым прожитым днём, когда Киев отказывается от переговоров, позиции украинской стороны на переговорной арене будут только ухудшаться. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Россия ассоциируется с медведем, «бумажных медведей» не бывает

Он указал, что «это реальное положение дел», о чём свидетельствует «динамика на фронтах».

Представитель Кремля добавил, что утверждение о том, что Украина способна что-то отвоевать, является ошибочным.

Ранее Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин пригласил украинского президента Владимира Зеленского в Москву для переговоров, а не для капитуляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
