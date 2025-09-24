Песков: Россия ассоциируется с медведем, «бумажных медведей» не бывает

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявления американского лидера Дональда Трампа о «бесцельном конфликте» на Украине. Об этом он заявил радиостанции РБК.

Ранее глава Белого дома высказал мнение, что РФ ведет бесцельную борьбу на Украине и похожа на «бумажного тигра», пишет 360.ru.

В ответ на слова Трампа Песков отметил, что Россия ассоциируется не с тигром, а с медведем, и «бумажных медведей не бывает».

«[Президент РФ Владимир] Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя, вы можете это вспомнить самостоятельно», - подчеркнул пресс-секретарь.

Песков добавил, что «ничего бумажного» нет, и Россия сохраняет устойчивость и макроэкономическую стабильность.

