Песков: Россия ассоциируется с медведем, «бумажных медведей» не бывает
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявления американского лидера Дональда Трампа о «бесцельном конфликте» на Украине. Об этом он заявил радиостанции РБК.
Ранее глава Белого дома высказал мнение, что РФ ведет бесцельную борьбу на Украине и похожа на «бумажного тигра», пишет 360.ru.
В ответ на слова Трампа Песков отметил, что Россия ассоциируется не с тигром, а с медведем, и «бумажных медведей не бывает».
«[Президент РФ Владимир] Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя, вы можете это вспомнить самостоятельно», - подчеркнул пресс-секретарь.
Песков добавил, что «ничего бумажного» нет, и Россия сохраняет устойчивость и макроэкономическую стабильность.
