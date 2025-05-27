По его словам, цель этой компании также заключается в подзадоривании США на введение новых антироссийских санкций.

«Это видно невооруженным глазом, мы отдаем себе отчёт», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что атаки украинской армии на регионы РФ не способствуют продвижению мирного урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».