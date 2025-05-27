Песков: Ряд СМИ участвуют в кампании по срыву переговоров по Украине

Большое количество СМИ «де-факто участвует в кампании по срыву мирного процесса» по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле назвали сбалансированным подход Трампа к урегулированию на Украине

По его словам, цель этой компании также заключается в подзадоривании США на введение новых антироссийских санкций.

«Это видно невооруженным глазом, мы отдаем себе отчёт», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что атаки украинской армии на регионы РФ не способствуют продвижению мирного урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СМИСШАУкраинаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры