Песков: Ряд СМИ участвуют в кампании по срыву переговоров по Украине
27 мая 202513:24
Большое количество СМИ «де-факто участвует в кампании по срыву мирного процесса» по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, цель этой компании также заключается в подзадоривании США на введение новых антироссийских санкций.
«Это видно невооруженным глазом, мы отдаем себе отчёт», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что атаки украинской армии на регионы РФ не способствуют продвижению мирного урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла закон о цифровизации материнского капитала
- СМИ: В аэропорту Минеральных вод столкнулись два бизнес-джета
- Госдума одобрила легализацию гостевых домов
- Песков: Ряд СМИ участвуют в кампании по срыву переговоров по Украине
- В Приморье спасли истощенного детеныша пятнистого тюленя
- ТНТ покажет в новогоднюю ночь мюзикл «Чебубу и другие приключения Шурика»
- Песков: Атаки ВСУ на регионы РФ не способствуют продвижению урегулирования
- Депутат Чаплин заявил, что защитить огород от слизней можно с помощью лука и чеснока
- В Кремле назвали сбалансированным подход Трампа к урегулированию на Украине
- Военнослужащий ВСУ получил 15 лет за теракт в Курской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru