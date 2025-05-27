В Кремле назвали сбалансированным подход Трампа к урегулированию на Украине

По оценке пресс-секретаря президента РФ, чаще всего речь идёт о «сливах». При этом, по словам Пескова, большое количество средств массовой информации в действительности участвуют в кампании , направленной на срыв мирного процесса. Таким образом он ответил на вопрос, как возможное введение новых ограничительных мер Трампом в отношении РФ скажется на переговорном процессе.

Как передает RT, представитель Кремля подчеркнул, что работа в данном направлении не прекращается, однако процесс урегулирования непростой и требует определенного времени. Telegram-канал «Радиоточка НСН» отмечает, что издание The Wall Street Journal сообщило, что президент США может ввести новые жесткие санкции против России уже на этой неделе.

