В Кремле назвали сбалансированным подход Трампа к урегулированию на Украине
Вашингтон и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп демонстрируют сбалансированный подход к вопросу разрешения украинского вопроса. Такую оценку дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что обсуждения возможных новых санкций США против России неуместны.
По оценке пресс-секретаря президента РФ, чаще всего речь идёт о «сливах». При этом, по словам Пескова, большое количество средств массовой информации в действительности участвуют в кампании , направленной на срыв мирного процесса. Таким образом он ответил на вопрос, как возможное введение новых ограничительных мер Трампом в отношении РФ скажется на переговорном процессе.
Как передает RT, представитель Кремля подчеркнул, что работа в данном направлении не прекращается, однако процесс урегулирования непростой и требует определенного времени. Telegram-канал «Радиоточка НСН» отмечает, что издание The Wall Street Journal сообщило, что президент США может ввести новые жесткие санкции против России уже на этой неделе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Чаплин заявил, что защитить огород от слизней можно с помощью лука и чеснока
- В Кремле назвали сбалансированным подход Трампа к урегулированию на Украине
- Военнослужащий ВСУ получил 15 лет за теракт в Курской области
- Минобороны РФ заявило об ударах по объектам на Украине в ответ на атаки БПЛА
- Прокурор Курской области: Пропали без вести 789 жителей приграничных районов
- ПВО уничтожила с 20 мая более 2300 украинских дронов над регионами РФ
- «Не жалею, что не разделась»: Арбенина рассказала о съемках в сериале Германики
- Турпоток в Крым этим летом может вырасти на 40-45%
- В Сенате США определятся с санкциями после изучения предложений РФ по Украине
- Китай в 2,6 раза увеличил импорт сока из РФ в первом квартале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru