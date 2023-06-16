Песков заявил об открытости Путина к контактам для решения украинской проблемы
Российский лидер Владимир Путин остается открытым для любых контактов для обсуждения вариантов решения конфликта на Украине. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что любые наборы идей для завершения конфликта поддерживаются Путиным. По словам Пескова, глава государства также приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами в этом ключе.
Ранее, 16 июня, президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев. Политик примет участие в африканской мирной миссии в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru