Песков заявил об открытости Путина к контактам для решения украинской проблемы

Он отметил, что любые наборы идей для завершения конфликта поддерживаются Путиным. По словам Пескова, глава государства также приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами в этом ключе.

Ранее, 16 июня, президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев. Политик примет участие в африканской мирной миссии в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Радиоточка НСН».

