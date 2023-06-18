В Кремле указали на готовность к диалогу с Киевом

По его словам, при этом фундамента для этого нет. Пресс-секретарь напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает украинским лидерам вести переговоры с российской стороной.

«Но диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет», — отметил Песков.

Ранее президент России Владимир Путина назвал Зеленского позором еврейского народа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

