В Кремле указали на готовность к диалогу с Киевом
Москва имеет политическую волю и готовность к диалогу с Украиной, сообщил RT Arabic официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, при этом фундамента для этого нет. Пресс-секретарь напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает украинским лидерам вести переговоры с российской стороной.
«Но диалога здесь пока не просматривается, какого-то фундамента для диалога нет», — отметил Песков.
Ранее президент России Владимир Путина назвал Зеленского позором еврейского народа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru