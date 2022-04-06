Песков: Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на условия Москвы
Россия заинтересована в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.
По его словам, через переговоры Россия хочет положить конец специальной военной операции.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- Минфин впервые исполнил в рублях обязательства по еврооблигациям перед иностранными держателями
- «Придется надеть шинели»: Зюганов описал последствия невыполнения задач спецоперации на Украине
- Песков: Отвод ВС РФ из Киевской области по приказу Путина был жестом доброй воли
- Татьяна Навка заступилась за меняющих гражданство российских спортсменов
- Глава МИД Венгрии заявил о подготовке оплаты российского газа рублями
- СМИ: Евросоюз обсудит санкции против Грефа и Дерипаски
- В Совфеде поддержали идею о продлении нерабочих дней в мае
- Посол РФ назвал «фактически терактом» инцидент у ворот диппредставительства в Бухаресте
- Греция выдворяет группу дипломатов РФ вслед за другими странами ЕС
- Франция отменила ковидные ограничения на въезд россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru