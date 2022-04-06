Песков: Россия заинтересована, чтобы Зеленский согласился на условия Москвы

Россия заинтересована в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

Зеленский: компромиссов по территориальной целостности Украины быть не может

По его словам, через переговоры Россия хочет положить конец специальной военной операции.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковУкраинаРоссия
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