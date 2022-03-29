Зеленский: компромиссов по территориальной целостности Украины быть не может
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что компромиссов по суверенитету страны и ее территориальной целостности быть не может. Об этом украинский лидер заявил в видеообращении, передает «Интерфакс».
Вместе с тем, Зеленский выразил готовность к продолжению переговоров с РФ, отметив, что рассчитывает на результат. Он подчеркнул, что четкое видение результата состоит в гарантиях суверенитета и целостности Украины.
Переговоры России и Украины начались 28 февраля. Во вторник 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров, который стал самым результативным за все время их проведения.
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