Зеленский: компромиссов по территориальной целостности Украины быть не может

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что компромиссов по суверенитету страны и ее территориальной целостности быть не может. Об этом украинский лидер заявил в видеообращении, передает «Интерфакс».

Вместе с тем, Зеленский выразил готовность к продолжению переговоров с РФ, отметив, что рассчитывает на результат. Он подчеркнул, что четкое видение результата состоит в гарантиях суверенитета и целостности Украины.

Переговоры России и Украины начались 28 февраля. Во вторник 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров, который стал самым результативным за все время их проведения.





