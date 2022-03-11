Песков: Россия передала конкретные требования украинской стороне

Россия для решения ситуации на Украине сформулировала и передала конкретные требования украинской стороне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кулеба заявил, что Украина не намерена выполнять выдвинутые Россией требования

По его словам, российские требования уже обсуждаются на Украине.

Ранее политолог Алексей Чадаев в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что максимальные уступки, на которые готова пойти Россия на переговорах с Украиной, могут касаться отказа Киева от внеблокового статуса и перехода под защиту США.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковУкраинаРоссия
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