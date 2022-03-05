Песков: Россия не хочет разделить Украину на части

По его словам, Москва добивается обеспечения гарантий собственной безопасности. Как отметил пресс-секретарь главы государства, после Евромайдана Украина стала подвержена влиянию нацистской идеологии.

Теперь Москва намерена избавить Киев от подобной идеологии.

Также Песков сообщил, что власти РФ ожидают третьего раунда переговоров с украинским правительством и ожидают, что Киев прислушается к требованиям Москвы. Соответствующую позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

