Песков: Россия не хочет разделить Украину на части
Россия, проводя спецоперацию операцию на территории Украины, не намерена разделить эту страну на части, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрий Пескова.
По его словам, Москва добивается обеспечения гарантий собственной безопасности. Как отметил пресс-секретарь главы государства, после Евромайдана Украина стала подвержена влиянию нацистской идеологии.
Теперь Москва намерена избавить Киев от подобной идеологии.
Также Песков сообщил, что власти РФ ожидают третьего раунда переговоров с украинским правительством и ожидают, что Киев прислушается к требованиям Москвы. Соответствующую позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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