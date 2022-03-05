Песков: РФ ожидает, что Киев прислушается к требованиям Москвы
Власти РФ ожидают третьего раунда переговоров с украинским правительством и ожидают, что Киев прислушается к требованиям Москвы. Соответствующую позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
3 марта в Белоруссии в Беловежской пуще прошла вторая встреча делегаций России и Украины. По итогам переговоров решено организовать гуманитарные коридоры для мирных жителей.
Как ожидается, третий раунд переговоров состоится в начале следующей неделе.
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,8 млн+89 174 / сут.
Умерли
355 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+161 тыс. / сут.
- Microsoft «уходит» из России из-за санкций
- Минпромторг объявил борьбу со спекулянтам
- Песков: РФ ожидает, что Киев прислушается к требованиям Москвы
- Зеленский усомнился в способности НАТО «кого-то защитить»
- Fitch понизило долгосрочные рейтинги 32 банкам России
- Псаки: Байден сейчас не намерен контактировать с Путиным
- АТОР: Coral Travel и Sunmar отменили полетные программы до 28 марта
- Сервис Booking перестал работать в России
- Доступ к Twitter ограничили в РФ
- На Украине заочно арестован режиссер Михалков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru