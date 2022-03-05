Песков: РФ ожидает, что Киев прислушается к требованиям Москвы

Власти РФ ожидают третьего раунда переговоров с украинским правительством и ожидают, что Киев прислушается к требованиям Москвы. Соответствующую позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

3 марта в Белоруссии в Беловежской пуще прошла вторая встреча делегаций России и Украины. По итогам переговоров решено организовать гуманитарные коридоры для мирных жителей.

Как ожидается, третий раунд переговоров состоится в начале следующей неделе.



Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.

