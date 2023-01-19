Песков: Россия и Путин есть и будут

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать, что Россия и президент страны Владимир Путин «есть и будут». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин: победа России в конфликте на Украине неизбежна

Как отметил представитель Кремля, Россия и Путин являются «большой проблемой» для Украины и Зеленского. Однако Киеву необходимо как можно раньше признать, что РФ и ее лидер будут существовать и дальше.

Песков указал, что в интересах украинской стороны отказаться от враждебности в отношении России.

«Чем раньше украинский режим проявит готовность учитывать требования России, <...> тем быстрее все закончится и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил», – подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Владимир Путин заявил, что победа РФ в украинском конфликте неизбежна, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры