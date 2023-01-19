Песков: Россия и Путин есть и будут
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать, что Россия и президент страны Владимир Путин «есть и будут». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, Россия и Путин являются «большой проблемой» для Украины и Зеленского. Однако Киеву необходимо как можно раньше признать, что РФ и ее лидер будут существовать и дальше.
Песков указал, что в интересах украинской стороны отказаться от враждебности в отношении России.
«Чем раньше украинский режим проявит готовность учитывать требования России, <...> тем быстрее все закончится и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил», – подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее Владимир Путин заявил, что победа РФ в украинском конфликте неизбежна, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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