Как отметил представитель Кремля, Россия и Путин являются «большой проблемой» для Украины и Зеленского. Однако Киеву необходимо как можно раньше признать, что РФ и ее лидер будут существовать и дальше.

Песков указал, что в интересах украинской стороны отказаться от враждебности в отношении России.

«Чем раньше украинский режим проявит готовность учитывать требования России, <...> тем быстрее все закончится и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил», – подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Владимир Путин заявил, что победа РФ в украинском конфликте неизбежна, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



