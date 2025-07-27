Таиланд подтвердил согласие на перемирие с Камбоджей

По его словам, это произойдет при условии, что Камбоджа докажет свои намерения на перемирие. Он указал, что состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который потребовал, чтобы Таиланд и Камбоджа немедленно заключили перемирие. Премьер-министр отметил, что попросил американского лидера как можно скорее передать его слова властям Камбоджи.

Вечайчай подчеркнул, что Бангкок намерен в ближайшее время начать двусторонний диалог ради мирного разрешения конфликта.

Ранее в Камбодже 13 человек погибли при обстреле со стороны Таиланда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

