Вучич: Си Цзиньпин пообещал выполнить любую просьбу

Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках празднования 80-летия Победы в Москве пообещал выполнить любую просьбу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.

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«Он сказал мне: "Назови, что хочешь, получишь все, что просишь". Я, шокированный, ответил: "Если можно, какую-нибудь фабрику"», — заявил глава государства.

Ранее Вучич раскрыл детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным о поставках сербского оружия Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СербияСи ЦзиньпинКитай

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