Вучич: Си Цзиньпин пообещал выполнить любую просьбу
27 июля 202503:32
Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках празднования 80-летия Победы в Москве пообещал выполнить любую просьбу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича.
«Он сказал мне: "Назови, что хочешь, получишь все, что просишь". Я, шокированный, ответил: "Если можно, какую-нибудь фабрику"», — заявил глава государства.
Ранее Вучич раскрыл детали переговоров с президентом России Владимиром Путиным о поставках сербского оружия Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru