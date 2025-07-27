ВСУ ударили по «скорой» в запорожском селе

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, сообщил в Telegram глава региона Евгений Балицкий.

Обломки беспилотника повредили поезд в Краснодарском крае

Это произошло в Васильевском муниципальном округе, в селе Скельки. Медики выехали на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате осколочные ранения получила пациентка и водитель «скорой». Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 54 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиАтакаВСУСкорая Помощь

Горячие новости

Все новости

партнеры