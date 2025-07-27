ВСУ ударили по «скорой» в запорожском селе
27 июля 202504:33
Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, сообщил в Telegram глава региона Евгений Балицкий.
Это произошло в Васильевском муниципальном округе, в селе Скельки. Медики выехали на вызов к женщине 1967 года рождения. В результате осколочные ранения получила пациентка и водитель «скорой». Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 54 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ ударили по «скорой» в запорожском селе
- СМИ: В Китае высоко оценили расширение российской трассы М-12
- Вучич: Си Цзиньпин пообещал выполнить любую просьбу
- МАК осмотрел черные ящики разбившегося в Амурской области Ан-24
- Российские бомбы ударили по пунктам ВСУ в Харьковской области
- СМИ: ЕС придумал схемы по закупке вооружения у США для Киева
- Полянский считает привычной перепалку Вашингтона и Пекина на заседании Совбеза ООН
- Московский пловец скончался во время заплыва через Волгу
- Путин указал на дерзкие подвиги военных моряков в СВО
- Отгремел первый день фестиваля «НАШИ в ГОРОДЕ»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru