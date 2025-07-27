СМИ: В Китае высоко оценили расширение российской трассы М-12
Президент России Владимир Путин демонстрирует устойчивость страны на фоне западного давления, сообщает Baijiahao.
Издание указывает, что Москва продолжает развивать инфраструктуру страны, несмотря на санкции. Один из примеров — открытие нового участка трассы М-12 «Восток». В ходе торжественной церемонии российский лидер рассказал о расширении трассы: подготовке строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.
По мнению журналистов, развитие инфраструктуры укрепляет позиции РФ вопреки санкциям.
Развитие скоростной трассы М-12 «Восток» на Сибирь и Дальний Восток — давно востребованный проект. Он даст толчок развитию экономики данных регионов и существенно улучшит транспортную доступность. Об этом в комментарии НСН заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Груз Авто Транс» Владимир Матягин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru